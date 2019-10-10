Суд проведёт предварительные слушания по иску главы московского отделения единороссов Метельского к Навальному

Симоновский суд проведёт предварительные слушания по иску главы московского отделения единороссов Андрея Метельского к Алексею Навальному и его Фонду борьбы с коррупцией.

Иск подан из-за расследования о бизнесе семьи Андрея Метельского за границей. Алексей Навальный и основанный им Фонд борьбы с коррупцией нашёл у близких лидера столичных единороссов недвижимость не только в Москве, но и Австрии почти на 6 миллиардов рублей. Претензии истца вызвали несколько фраз Навального, в том числе такая, цитирую: «Метельский построил австрийские дворцы на деньги, украденные из России». Главного московского единоросса в расследовании также назвали ещё одна цитата «жуликом и вором». Метельский посчитал, что эти заявления затрагивают его честь и достоинство и обратился в суд. Он требует опровержения и извинений, денег не хочет. Ответчиком по иску также стал муниципальный депутат Константин Янкаускас, который назвал Метельского не только бизнесменом, но ещё мошенником и коррупционером.

Минюст накануне включил Фонд борьбы с коррупцией в список иностранных агентов. У ФБК якобы нашли источники финансирования в Испании и США. На эти деньги как считают в Минюсте Алексей Навальный с соратниками организовал акции протеста. ФБК настаивает, что получает пожертвования только от россиян.