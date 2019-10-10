Вооруженные силы Турции нанесли удары по объектам в Сирии

Это было сделано в рамках начавшейся военной операции «Источник мира». Курдские Отряды самообороны, которые занимают территорию, атакованную Анкарой, утверждают, что наземное наступление было успешно отражено.

В самой Турции введение войск на север Сирии считают целесообразным – сказал «Эху Москвы» главный редактор МК в Турции Яшар Ниязбаев.

Главной целью военной операции Турция называет создание 500-километровой зоны безопасности, свободной от террористов и боевиков курдских Отрядов самообороны. Действия Анкары осудило международное сообщество. Дональд Трамп предупредил Реджепа Эрдогана о серьезных санкциях в случаях массового убийства курдов.