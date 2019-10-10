Тегеран отпустил задержанную российскую журналистку Юлию Юзик

Около часа назад она прилетела в Москву. Журналистка прибыла в иранскую столицу в конце сентября по частному приглашению. В аэропорту, по неизвестным причинам, у нее отобрали паспорт, а позже арестовали. Накануне у посольства Ирана в российской столице прошли пикеты с требованием освободить задержанную. Сестра Юлии Юзик, Виктория, в разговоре с «Эхом Москвы» выражала обеспокоенность из-за ее судьбы.

Ранее родственники Юзик предполагали, что причиной ее ареста могли стать обвинения в работе на израильские спецслужбы. Однако позже официальный представитель правительства Ирана уточнил, что у журналистки обнаружились проблемы с визой.