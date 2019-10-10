В Нальчике гарнизонный суд взыскал с военнослужащего более 25 миллионов рублей за поломку артиллерийской установки

Контрактник Никита Проскурин, как пишет «Коммерсант», был признан виновным в повреждении имущества Минобороны по неосторожности. Он якобы ненадежно закрепил на полуприцепе установку «Пион», из-за чего во время транспортировки она упала с тягача на проезжую часть.

Как отмечает газета, за аналогичное преступление военный суд в Ставрополе взыскал с военнослужащего, повредившего боевую машину «Панцирь-С» не ее полную стоимость, а лишь сумму месячного довольствия виновного.