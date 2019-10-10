Министр обороны Сергей Шойгу может в этом месяце посетить Северную Корею

Возможность организации визита главы ведомства сейчас прорабатывают Москва и Пхеньян, передает со ссылкой на правительственные источники телеканал NHK. Отмечается, что в планах Шойгу встреча со своим коллегой из КНДР Но Гван Чхолем, с которым они могут обсудить сотрудничество в оборонной сфере, и ситуацию на Корейском полуострове в свете переговорного процесса между КНДР и США. По данным телеканала, перед этим российский министр также может посетить Китай.
2019-10-10T05:04:00+03:00
2019-10-10T05:06:56+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:04, 10 октября 2019
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