Дональд Трамп пригрозил разрушить турецкую экономику, если Анкара начнет убивать курдов на севере Сирии

Отвечая на вопросы журналистов, глава Белого дома отметил, что однажды уже делал это, когда Турция отказывалась отпустить американского пастора Эндрю Брансона, обвиняемого в связях с террористами.

Накануне Реджеп Эрдоган начал новую военную операцию под названием «Источник мира». В качестве главной цели называется создание 500-километровой зоны безопасности, свободной от террористов и боевиков курдских Отрядов самообороны. Действия Турции уже осудило международное сообщество.