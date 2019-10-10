При очередном провале переговоров по брекизту, британский парламент может провести досрочные выборы

Газета «Сан» со ссылкой на источники пишет, что глава оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин будет готов поддержать предложение правительства, если премьер Борис Джонсон поставит этот вопрос на голосование 21 октября, не сумев достичь соглашения с Брюсселем.

Отмечается, что по закону, он будет обязан просить перенести дату выхода Соединенного королевства из Евросоюза, если сделка так и не будет заключена к концу следующей недели.

Джонсон регулярно напоминает о своей решимости осуществить брексит 31 октября даже в том случае, если договоренность между Лондоном и Брюсселем не будет достигнута. Вместе с тем, глава британского правительства продолжает предлагать все новые варианты соглашения.