Думский комитет по обороне обвинил правительство в игнорировании нужд военнослужащих

Генерал Владимир Шаманов сделал замечания в своем заключении на проект федерального бюджета – пишет РБК. По его словам, кабмин не замечает просьбы индексировать пенсии, выделить дополнительные жилищные субсидии, и повысить зарплаты гражданскому персоналу вооруженных сил. По подсчетам газеты, в документе пять раз упоминается о том, что правительство проигнорировало ту или иную рекомендацию комитета. Это предлагается учесть при доработке бюджета ко второму чтению.