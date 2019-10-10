Думский комитет по обороне обвинил правительство в игнорировании нужд военнослужащих

Генерал Владимир Шаманов сделал замечания в своем заключении на проект федерального бюджета – пишет РБК. По его словам, кабмин не замечает просьбы индексировать пенсии, выделить дополнительные жилищные субсидии, и повысить зарплаты гражданскому персоналу вооруженных сил. По подсчетам газеты, в документе пять раз упоминается о том, что правительство проигнорировало ту или иную рекомендацию комитета. Это предлагается учесть при доработке бюджета ко второму чтению.
2019-10-10T04:04:00+03:00
2019-10-10T04:05:46+03:00
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04:04, 10 октября 2019
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