Турецкие войска продолжают движение к востоку от реки Евфрат в Сирии

Об этом говорится в сообщении Минобороны страны в Твиттере. Вчера Анкара начала новую военную операцию «Источник мира», в рамках которой по позициям курдских формирований на севере Сирии был нанесен авиаудар. Затем войска перешли к наземной стадии операции. Курдские Отряды самообороны сообщали, что отразили атаку, однако при этом Рейтер уточняет, что тяжелого вооружения, чтобы противостоять танкам и самолетам, у них нет.

Действия Анкары осудило международное сообщество. В Сенате США уже предложили ввести в отношении Турции санкции.