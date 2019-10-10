США и Китай снова не смогли достичь прогресса по торговому соглашению

Двухдневный диалог заместителей главных переговорщиков прошел безрезультатно, пишет газета «Саут Чайна морнинг пост». В связи с этим, по сведениям издания, вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, который сегодня прилетит для переговоров с американским министром финансов Стивеном Мнучином, улетит обратно в тот же день. Ранее планировалось, что высокопоставленный китайский чиновник пробудет в Вашингтоне по меньшей мере два дня.

Газета отмечает, что Пекин отказался обсуждать вопрос принудительной передачи технологий, а также не смог убедить представителей США рассмотреть возможность заморозки пошлин.