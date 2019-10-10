В Эквадоре приостановлена работа крупнейшего нефтепровода в стране

Часть месторождений захватили протестующие, сообщает министерство энергетики. Массовые протесты охватили южноамериканское государство после того, как президент Ленин Морено отменил субсидии на топливо и цены на горючее резко подскочили. Во многих городах уличные волнения переросли в столкновения с полицией. По решению эквадорского лидера правительство было перенесено за 250 километров от столицы Кито в город Гуаякиль.
2019-10-10T03:05:00+03:00
2019-10-10T03:06:58+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:05, 10 октября 2019
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