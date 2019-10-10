В Эквадоре приостановлена работа крупнейшего нефтепровода в стране

Часть месторождений захватили протестующие, сообщает министерство энергетики. Массовые протесты охватили южноамериканское государство после того, как президент Ленин Морено отменил субсидии на топливо и цены на горючее резко подскочили. Во многих городах уличные волнения переросли в столкновения с полицией. По решению эквадорского лидера правительство было перенесено за 250 километров от столицы Кито в город Гуаякиль.