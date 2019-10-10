Американский политик Джо Байден публично высказался в поддержку импичмента Дональда Трампа

По его мнению, американский лидер «нарушил президентскую клятву и предал нацию». Байдена называют одним из главных конкурентов Трампа на грядущих президентских выборах.

Процедура импичмента была начата из-за разговора главы Белого дома со своим украинским коллегой, в котором американский президент попросил начать расследование в отношении компании, связанной с сыном Байдена.