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03:05, 10 октября 2019

Американский политик Джо Байден публично высказался в поддержку импичмента Дональда Трампа

По его мнению, американский лидер «нарушил президентскую клятву и предал нацию». Байдена называют одним из главных конкурентов Трампа на грядущих президентских выборах.
Процедура импичмента была начата из-за разговора главы Белого дома со своим украинским коллегой, в котором американский президент попросил начать расследование в отношении компании, связанной с сыном Байдена.



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