Сотрудник американский спецслужбы арестован за передачу секретной информации журналистам

Как пишет сайт The Hill, 30-летний Генри Кайл Фриз подозревается в том, что поделился материалами о системе вооружений неназванного иностранного государства. Предположительно, с одним из журналистов он состоял в романтических отношениях. В том случае, если вина сотрудника разведывательного управления Минобороны будет доказана, ему грозит до 20 лет лишения свободы. Министерство юстиции США отметило, что не будет раскрывать детали преступления.
2019-10-10T03:05:00+03:00
2019-10-10T03:06:05+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:05, 10 октября 2019
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