Власти Ирана отпустили задержанную российскую журналистку Юлию Юзик

По данным посольства нашей страны в Тегеране, она летит на родину. Об этом говорится в телеграм-канале диппредставительства. Журналистка прибыла в иранскую столицу в конце сентября по частному приглашению. В аэропорту, по неизвестным причинам, у нее отобрали паспорт, а позже арестовали. Родственники Юзик утверждали, что ее могли обвинить в работе на израильские спецслужба. Однако официальный представитель правительства сказал, что настоящей причиной задержания журналистки стали проблемы с визой.
2019-10-10T02:14:00+03:00
2019-10-10T02:15:18+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:14, 10 октября 2019
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