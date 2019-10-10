Власти Ирана отпустили задержанную российскую журналистку Юлию Юзик

По данным посольства нашей страны в Тегеране, она летит на родину. Об этом говорится в телеграм-канале диппредставительства. Журналистка прибыла в иранскую столицу в конце сентября по частному приглашению. В аэропорту, по неизвестным причинам, у нее отобрали паспорт, а позже арестовали. Родственники Юзик утверждали, что ее могли обвинить в работе на израильские спецслужба. Однако официальный представитель правительства сказал, что настоящей причиной задержания журналистки стали проблемы с визой.