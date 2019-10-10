Как пояснил гендиректор Павел Пушкин, экипажу корабля должно хвать воздуха с Земли. Его слова приводит ТАСС. Глава компании также добавил, что у Роскосмоса замечаний по этому вопросу к «Космокурсу» не возникло, и подчеркнул, что зарубежные фирмы Virgin Galactic и Blue Origin также планируют свои полеты без скафандров.
«Космокурс» намерена построить собственный космодром в Нижегородской области и запускать корабли с туристами на высоту в 200 километров.
Российская компания «Космокурс» планирует отправлять туристов в космический полет без скафандров
Как пояснил гендиректор Павел Пушкин, экипажу корабля должно хвать воздуха с Земли. Его слова приводит ТАСС. Глава компании также добавил, что у Роскосмоса замечаний по этому вопросу к «Космокурсу» не возникло, и подчеркнул, что зарубежные фирмы Virgin Galactic и Blue Origin также планируют свои полеты без скафандров.