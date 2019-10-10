В столице Эквадора произошло очередное столкновение протестующих с полицией

Во время антиправительственной демонстрации, ее участники начали кидать в стражей порядка камни, в ответ те применили слезоточивый газ – передает AFP. Ранее правительство, по решению президента страны Ленина Морено, переехало из Кито в город Гуякиль за 250 километров от столицы.

Массовые акции протеста начались в стране после того, как глава государства отменил субсидии на топливо, и, как следствие цены на горючее резко выросли. Власти ввели в стране режим чрезвычайного положения.