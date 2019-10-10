Сенаторы США предложили наложить санкции на американские активы турецкого президента

Причиной для этого называется то, что Реджеп Эрдоган накануне начал новую военную операцию в Сирии. Этой ночью войска перешли в наступление на земле. Кроме того, как следует из твитта одного из авторов инициативы – демократа Криса Ван Холлена – Анкару следует наказать за покупку российских зенитных систем С-400. Санкции также предлагается ввести против любых иностранных граждан, оказывающих помощь турецким вооруженным силам.
2019-10-10T02:03:00+03:00
2019-10-10T02:05:41+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:03, 10 октября 2019
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