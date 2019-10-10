Представители США и КНР снова не смогли достичь успеха на торговых переговорах

Речь идет о диалоге на уровне заместителей главных переговорщиков, который шел два дня, пишет газета «Саут Чайна морнинг пост» со ссылкой на источники. Как отмечается, делегация из КНР, в частности, отказалась обсуждать вопрос принудительной передачи технологий. По данным издания, вице-премьер Госсовета Китая Лю Хэ, который сегодня прибудет в Вашингтон, намерен покинуть Соединенные Штаты в тот же день, хотя встреча на министерском уровне была запланирована как двухдневная.

На этом фоне американские фондовые индексы снова потеряли в цене около 1 процента.