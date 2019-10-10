Бывший футбольный голкипер Петр Чех подписал контракт с хоккейным клубом

Об этом говорится на сайте самой команды «Гилфорд Феникс», которая выступает во втором дивизионе британской лиги.

37-летний Чех завершил футбольную карьеру этой весной. Он – один из самых известных вратарей последних десятилетий. Спортсмен большую часть времени выступал за «Челси» и «Арсенал». Из-за травмы головы Чех много лет выходил на поле в узнаваемом черном шлеме.