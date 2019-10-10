Число заявок на получение вида на жительство в Великобритании достигло рекордных значений

Из данных, опубликованных Министерством внутренних дел Соединенного королевства, следует, что за получением соответствующего документа обратились более 2 миллионов граждан из стран Евросоюза. Речь идет о программе под названием Settlement Scheme, которая должна позволить жителям ЕС остаться в Великобритании и после брекзита. Отмечается, что разрешений при этом пока выдано значительно меньше, чем поступило заявок.

Выход Соединенного королевства из Евросоюза запланирован на конец октября.