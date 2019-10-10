Открывший стрельбу возле синагоги немецкого города Галле – 27-летний местный житель

Мужчина, которого зовут Стефан В. – правый радикал – пишет газета Spiegel. По информации издания раньше он не попадал в поле зрения полиции и действовал в одиночку.

В результате стрельбы в Галле по данным местных властей погибли два человека . Представитель синагоги рассказал, что преступник пытался проникнуть в само здание: несколько раз выстрелил в дверь и бросил бутылку с зажигательной смесью, но попасть внутрь ему не удалось. Позже злоумышленника задержала полиция.