Платежи, из-за которых Фонд борьбы с коррупцией был признан иностранным агентом, поступили на уже заблокированный счет

Об этом в Эфире телеканала «Дождь» сказал юрист ФБК Иван Жданов. По его мнению, все происходящее похоже на провокацию. Накануне Минюст включил Фонд в список иностранных агентов. После того, как Алексей Навальный потребовал публично представить доказательства того, что ФБК финансируется из-за рубежа, в ведомстве пояснили, что организация получила 140 тысяч рублей посредством траншей из США и Испании.