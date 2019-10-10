Легкомоторный самолет запутался в тросах горнолыжного подъемника в Альпах

Воздушное судно заходило на посадку, но в итоге повисло кабиной вниз у одной из опор подъемника. На борту находились два человека. Пассажир не пострадал, пилота выбросило из кабины, он получил травмы, передает ВВС. Сам инцидент произошел еще три дня назад, но известно о нем стало только сейчас.
2019-10-10T00:04:00+03:00
2019-10-10T00:04:49+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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00:04, 10 октября 2019
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