Легкомоторный самолет запутался в тросах горнолыжного подъемника в Альпах

Воздушное судно заходило на посадку, но в итоге повисло кабиной вниз у одной из опор подъемника. На борту находились два человека. Пассажир не пострадал, пилота выбросило из кабины, он получил травмы, передает ВВС. Сам инцидент произошел еще три дня назад, но известно о нем стало только сейчас.