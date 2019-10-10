Арабские страны осудили турецкую операцию в Сирии.

Действия Анкары несут в себе прямую угрозу безопасности и миру в регионе, предупреждает МИД Саудовской Аравии. Президент Ирака Бархам Салех назвал турецкое вторжение «серьезной эскалацией». В бахрейнском МИД назвали случившееся нарушением международного права.

Ранее спикер иранского парламента объявил о переносе визита в Турцию. Тем временем Анкара после серии авиаударов начала наземную часть операции против вооруженных отрядов курдов на севере Сирии. Сообщается, что есть погибшие и ранены среди мирного населения..