Специальная комиссия Минздрава сегодня завершит проверку онкоцентра имени Блохина.

Она была инициирована после того, как врачи отделения детской онкологии и гематологии заявили о готовности уволиться в полном составе из-за новой администрации.

Комиссия Минздрава, в которую вошли онкологи из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону, должна оценить конфликт в центре имени Блохина и представить свое заключение. Но предварительные выводы уже были озвучены — и они не в пользу врачей. Члены комиссии считают, что директор НИИ детской онкологии и гематологии Светлана Варфоломеева, после назначения которой и разгорелся конфликт между врачами и руководством, на своем посту работает хорошо, ее требования к коллективу являются абсолютно обоснованными. Видеообращение врачей в комиссии считают грубым нарушением врачебной этики. Оно появилось в конце сентября. Онкологи сообщили, что из центра готовы уволиться 26 сотрудников. Они обвинили администрацию учреждения в непотизме, ведении аппаратной борьбы, а также в том, что из института выдавливают нелояльных врачей. Медики также пожаловались на ужасные условия, в которых лечатся дети.

Ранее стало известно, что из НИИ онкологии имени Блохина также собираются уволиться медсестры. Они недовольны низкими зарпалатами