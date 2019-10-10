Фонд борьбы с коррупцией признали иностранным агентом из-за нескольких зарубежных пожертвований

Они поступили в этом году из США и Испании, сказали в Министерстве юстиции. Общая сумма – 170 тысяч в рублевом эквиваленте. Проверка фонда, как сказал источник агентства «Интерфакс», проводилась после выхода сюжета на канале НТВ. Основатель ФБК Алексей Навальный сказал DW, что представители фонда намерены обжаловать в суде действия Минюста.

Навальный признал, что статус «Иностранного агента» осложнить работу организации. Между тем сайт «Открытые медиа» пишет, что пожертвование из США, в частности, было сделано от имени магазина дверей, который принадлежит россиянину Юрию Маслихову, живущему во Флориде.