Американская авиакомпания American Airlines собирается с начала следующего года возобновить полеты Боинг 737-MAX

Перевозчик рассчитывает, что к этому времени производитель успеет обновить программное обеспечение самолетов и вновь сертифицировать их. Эксплуатация была приостановлена после двух катастроф в ноябре прошлого и марте нынешнего года. Расследование показало, что причиной стала неисправность в работе системы самолетов.