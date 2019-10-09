Американская авиакомпания American Airlines собирается с начала следующего года возобновить полеты Боинг 737-MAX

Перевозчик рассчитывает, что к этому времени производитель успеет обновить программное обеспечение самолетов и вновь сертифицировать их. Эксплуатация была приостановлена после двух катастроф в ноябре прошлого и марте нынешнего года. Расследование показало, что причиной стала неисправность в работе системы самолетов.
2019-10-09T23:20:00+03:00
2019-10-09T23:21:03+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:20, 09 октября 2019
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