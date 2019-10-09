В Белоруссии перенесли пуск первой в республике АЭС

Он должен пройти в начале января, конкретная дата будет зависеть от сроков ввоза ядерного топлива, — сказали в руководстве станции. В Минске ранее говорили, что пуск планируется в конце этого года. Атомная станция строится в Гродненской области при участии российских специалистов. Первый энергоблок рассчитывали ввести в эксплуатацию в этом году, а второй – в следующем.
2019-10-09T23:07:00+03:00
2019-10-09T23:20:19+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:07, 09 октября 2019
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