В Белоруссии перенесли пуск первой в республике АЭС

Он должен пройти в начале января, конкретная дата будет зависеть от сроков ввоза ядерного топлива, — сказали в руководстве станции. В Минске ранее говорили, что пуск планируется в конце этого года. Атомная станция строится в Гродненской области при участии российских специалистов. Первый энергоблок рассчитывали ввести в эксплуатацию в этом году, а второй – в следующем.