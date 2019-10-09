У российских полицейских может появиться новая обязанность

Сотрудники МВД должны будут проводить профилактические беседы о «моральной и правовой ответственности». Об этом говорится в проекте приказа ведомства, с которым ознакомился сайт «Открытые медиа». Полицейские будут вызывать граждан на беседу при условии, что те находятся на профилактическом учете или, по некоторым данным, планируют совершить правонарушение. Сами беседы могут проводиться где угодно. О каждой такой встрече полицейских планируют обязать отчитываться в специальной информационной системе.