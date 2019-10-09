Организаторы выставки под названием «Осень Пахана» вновь столкнулись с трудностями при попытке найти помещение

В понедельник открытие было сорвано полицией. Сегодня, как пишут организаторы в социальной сети ВКонтакте, другая площадка, которая хотела предоставить им место, стала получать неофициальные угрозы от сотрудников правоохранительных органов. Выставка посвящена нынешней России и ее руководству, в том числе, проблеме насилия со стороны силовиков. Организаторы хотели открыть ее в день рождения Владимира Путина, которого они называют главным виновником торжества беззакония в стране.
2019-10-09T23:07:00+03:00
2019-10-09T23:18:30+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:07, 09 октября 2019
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