Мосгорсуд вернул жалобы двух граждан на избиение силовиками во время акции протеста

Это произошло из-за того, что в Тверском районном суде перепутали документы, — пишет интернет-издание «Медиазона». Андрей Кургин жаловался на то, что 3 августа его избили полицейские, когда он проезжал мимо них на Пушкинской площади на велосипеде, а Алексей Семенов требовал проверить действия бойца ОМОНа, который ударил его в живот из-за того, что пострадавший сфотографировал силовиков.