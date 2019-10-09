Мосгорсуд вернул жалобы двух граждан на избиение силовиками во время акции протеста

Это произошло из-за того, что в Тверском районном суде перепутали документы, — пишет интернет-издание «Медиазона». Андрей Кургин жаловался на то, что 3 августа его избили полицейские, когда он проезжал мимо них на Пушкинской площади на велосипеде, а Алексей Семенов требовал проверить действия бойца ОМОНа, который ударил его в живот из-за того, что пострадавший сфотографировал силовиков.
2019-10-09T23:05:00+03:00
2019-10-09T23:17:42+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:05, 09 октября 2019
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