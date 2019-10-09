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23:05, 09 октября 2019

Минобороны Турции объявило о начале наземной операции на севере Сирии

В то же время ранее сообщалось, что турецкие подразделения уже находятся в приграничных районах. Несколько часов назад Анкара объявило о наступлении на позиции вооруженной сирийской оппозиции. Евросоюз призвал остановить операцию, США предупредили, что не поддерживают действия турецкого руководства. Саудовская Аравия и Арабские эмираты осудили решение о начале операции.



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