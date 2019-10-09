ФИФА оштрафовала футбольную ассоциацию Гонконга за неуважение болельщиков к гимну Китая

Инцидент произошел в начале сентября перед домашним матчем отборочного цикла чемпионата мира против сборной Ирана. Сама встреча завершилась победой гостей со счетом 2:0. В Гонконге уже четыре месяца не стихают масштабные акции протеста, они сопровождаются столкновениями с силами безопасности, а также критикой со стороны активистов в адрес властей материкового Китая.