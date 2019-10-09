Грузинская авиакомпания Georgian Airways готовит иск к министерству транспорта России

Перевозчик требует 25 миллионов долларов за запрет на полеты из Грузии в Россию в разгар летнего сезона. Как пишет газета «Коммерсант», документ, скорее всего, будет подан в международный арбитраж. В то же время эксперты считают перспективы истца в этом споре довольно туманными.
2019-10-09T22:31:00+03:00
2019-10-09T22:32:29+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:31, 09 октября 2019
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