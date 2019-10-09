Грузинская авиакомпания Georgian Airways готовит иск к министерству транспорта России

Перевозчик требует 25 миллионов долларов за запрет на полеты из Грузии в Россию в разгар летнего сезона. Как пишет газета «Коммерсант», документ, скорее всего, будет подан в международный арбитраж. В то же время эксперты считают перспективы истца в этом споре довольно туманными.