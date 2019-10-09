Минздрав просят расширить список организаций, которым разрешено давать назначения на лекарства «фризиум»

Министерство здравоохранения просят расширить список организаций, которым разрешено давать назначения на лекарства «фризиум». Как сказали агентству «Интерфакс» в руководстве хосписа «Дом с маяком», сейчас этим занимаются лишь три федеральных центра. В то же время, этим могли бы заниматься областные больницы и даже специализированные неврологические отделения. Чуть ранее представители Минздрава рассказали, что назначение на «фризиум», который в России до сих пор не зарегистрирован, получили лишь четверть детей из двух тысяч, которым требуется этот препарат.
2019-10-09T22:30:00+03:00
2019-10-09T22:32:14+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:30, 09 октября 2019
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