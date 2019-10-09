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22:30, 09 октября 2019

Минздрав просят расширить список организаций, которым разрешено давать назначения на лекарства «фризиум»

Министерство здравоохранения просят расширить список организаций, которым разрешено давать назначения на лекарства «фризиум». Как сказали агентству «Интерфакс» в руководстве хосписа «Дом с маяком», сейчас этим занимаются лишь три федеральных центра. В то же время, этим могли бы заниматься областные больницы и даже специализированные неврологические отделения. Чуть ранее представители Минздрава рассказали, что назначение на «фризиум», который в России до сих пор не зарегистрирован, получили лишь четверть детей из двух тысяч, которым требуется этот препарат.



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