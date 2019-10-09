Минздрав просят расширить список организаций, которым разрешено давать назначения на лекарства «фризиум»

Министерство здравоохранения просят расширить список организаций, которым разрешено давать назначения на лекарства «фризиум». Как сказали агентству «Интерфакс» в руководстве хосписа «Дом с маяком», сейчас этим занимаются лишь три федеральных центра. В то же время, этим могли бы заниматься областные больницы и даже специализированные неврологические отделения. Чуть ранее представители Минздрава рассказали, что назначение на «фризиум», который в России до сих пор не зарегистрирован, получили лишь четверть детей из двух тысяч, которым требуется этот препарат.