Директор ФБК Иван Жданов утверждает, что иностранные пожертвования для организации поступили на заблокированный счет

Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов утверждает, что иностранные пожертвования для организации поступили на заблокированный счет. По его словам, сотрудники фонда нашли платеж со стороны неизвестной им испанской компании, и не нашли никакого платежа из Флориды. Об этом Жданов сказал телеканал «Дождь». В Минюсте ранее поясняли, что именно эти переводы стали основанием для признания фонда иностранным агентом. В Фонде считают такой шаг ведомства политическим давлением.
2019-10-09T22:30:00+03:00
2019-10-09T22:30:39+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:30, 09 октября 2019
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