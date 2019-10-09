Нападение на еврейскую общину в восточногерманском городе Галле совершил 27-летний этнический немец и гражданин ФРГ

Все улики указывают на правоэкстремистскую подоплеку.

Министр внутренних дел ФРГ Хорст Зехофер заявил сегодня вечером, что речь идет об «антисемитских причинах преступления». Неонацист Штефан Баллье из федеральной земли Саксония-Ангальт действовал, по всей видимости, в одиночку и снимал свое нападение прикрепленной на шлеме камерой, передавая его в Интернете. На видеопленке зафиксировано, как подозреваемый преступник застрелил прохожую вблизи еврейского кладбища и посетителя турецкого кафе неподалеку от синагоги. Злоумышленник несколько раз выкрикивал слова «евреи» и «ублюдки».

Подозреваемый попытался также попасть в синагогу, стреляя в дверь и бросая гранаты или бутылки с зажигательной смесью. В здании в это время находилось до 80 человек, отмечавших еврейский праздник Йом-Кипур. Дверь, однако, выдержала натиск. Таблоид «Бильд» сообщает о взрывчатке, которая была заложена перед синагогой. После неудавшегося штурма Баллье на машине поехал в сторону кафе, где был ранен сам во время перестрелки с полицейскими. В городе Ландсберг злоумышленник пытался заполучить машину и при этом выстрелил в электрика автомастерской, которого на вертолете доставили в больницу.

По информации «Шпигеля», подозреваемый ранее не был известен полиции. Правый экстремист был задержан на стройке около федеральной автодороги 91 после того как такси, на котором он пытался скрыться, было сбито грузовиком.

Следствие, к которому подключилась федеральная прокуратура, продолжается. Канцлер ФРГ Ангела Меркель получает постоянную информацию о ходе расследования. Чрезвычайное положение в Галле, однако, отменено.