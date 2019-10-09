Турция этим вечером начала военную операцию на севере Сирии

Анкара ввела войска, которые вступили в бой с вооруженной сирийской оппозицией, состоящей преимущественно из курдского ополчения. Курды утверждают, что есть первые жертвы и пострадавшие среди мирного населения. Евросоюз призывает турецкое руководство отказаться от проведения турецкой операции. Президент США Дональд Трамп напомнил, что Вашингтон не поддерживает решение Анкары. Однако, сами турецкие граждане считают ввод войск целесообразным. Если разногласия и были, то они вызваны лишь формальными деталями, — сказал «Эху Москвы» главный редактор МК в Турции Яшар Ниязбаев.

В целом, по словам Яшара Ниязбаева, турецкие граждане разделяют опасения, что курды представляют угрозу для целостности страны. Тем временем, из районов столкновений на севере Сирии приходят сообщения о том, что курды подожгли нефтяные скважины.