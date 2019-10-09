Посол Ирана повторно заверил сестру задержанной журналистки Юзик, что ее скоро освободят

Посол Ирана Мехди Санаи в письме повторно заверил родственников задержанной журналистки Юлии Юзик, что ее «скоро отпустят». Об сообщила ее сестра Виктория Юзик в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Он мне сегодня написал, что они прилагают все усилия. Как обычно, все прилагают все усилия. Он объяснил, что он ранее сказал, что ее скоро отпустят, потому что у него была такая информация. По его словам, эта информация есть и сейчас. Но видимо понятие «скоро» у нас и иранской стороны немного разное», — сказала В.Юзик.

В.Юзик добавила, что вчера написала послу официальное письмо с вопросами о причинах задержания сестры. Сегодня утром во время проведения одиночного пикета ей также удалось пообщаться с начальником пресс-службы посольства.

Она отметила, что необходимо привлекать общественность к ситуации с Ю.Юзик. Участие в пикетах, подписание петиций и обращения в посольство могут повлиять на действия российского МИД и позицию иранской стороны.

«Я понимаю, что пикеты — это мизерно, но это единственное, что мы можем сделать здесь. Сидеть в бездействии абсолютно невозможно. После прошлого пикета мне хотя бы написал посол. Может быть, после этого мы к чему-то сдвинемся, хотя бы узнаем, почему ее задержали, может к ней хотя бы пустят консула, чтобы понимать, что она жива, что все в порядке, какие там условия содержания. МИД говорит, что прикладывает все усилия. Хочется в это верить, но, может, есть еще какие-то скрытые резервы», — заявила она.

Сегодня вечером у здания посольства Ирана в РФ проходит серия одиночных пикетов с требованием освобождения Ю.Юзик.

Российскую журналистку Юлию Юзик задержали в начале октября в Тегеране. СМИ сообщали, что ее заподозрили в сотрудничестве с израильскими спецслужбами. Позднее правительство Ирана опровергло эту информацию, заявив, что журналистку задержали из-за проблем с визой.