Россия собирается подать заявку на проведение Кубка мира по регби в 2027 году

Как сказали агентству ТАСС в Федерации регби в России, требования к стране-организатору станут известны после международного совета, который пройдет в конце октября. В то же время, по словам представителей спортивной структуры, Россия будет готова в следующем или 2021-ом году подать заявку. Правительство одобрила такие планы, — заверили спортивные функционеры.
2019-10-09T21:32:00+03:00
2019-10-09T21:32:56+03:00
https://echo.msk.ru/news/2516473-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
21:32, 09 октября 2019
Загрузка комментариев...