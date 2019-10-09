Россия собирается подать заявку на проведение Кубка мира по регби в 2027 году

Как сказали агентству ТАСС в Федерации регби в России, требования к стране-организатору станут известны после международного совета, который пройдет в конце октября. В то же время, по словам представителей спортивной структуры, Россия будет готова в следующем или 2021-ом году подать заявку. Правительство одобрила такие планы, — заверили спортивные функционеры.