Бывший мэр Махачкалы Муса Мусаев завтра должен выйти на свободу

Сегодня суд в Дагестане принял решение о его условно-досрочном освобождении, — передает агентство «Интерфакс». Мусаев был задержан в начале прошлого года по делу о превышении должностных полномочий при выделении земельных участков. Чуть меньше года назад суд Махачкалы приговорил его к четырем годам колонии общего режима.