Бывший мэр Махачкалы Муса Мусаев завтра должен выйти на свободу

Сегодня суд в Дагестане принял решение о его условно-досрочном освобождении, — передает агентство «Интерфакс». Мусаев был задержан в начале прошлого года по делу о превышении должностных полномочий при выделении земельных участков. Чуть меньше года назад суд Махачкалы приговорил его к четырем годам колонии общего режима.
2019-10-09T21:31:00+03:00
2019-10-09T21:32:07+03:00
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21:31, 09 октября 2019
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