Памфилова: Муниципальные выборы в Петербурге были беспрецедентными по цинизму и нарушениям

Муниципальные выборы в Петербурге были беспрецедентными по цинизму и нарушениям, — сказала глава Центризбиркома Элла Памфилова. На встрече с президентом России Владимиром Путиным она сказала, что северная столица была одной из двух горячих точек прошедшей кампании. Второй стали выборы в Мосгордуму. Памфилова добавила, что считает прошедшие выборы конкурентными. При этом сама избирательная кампания, по ее мнению, подверглась разного рода дезинформации и клевете. В свою очередь, президент заметил, что Центризбирком, на его взгляд, объективно разобрался в спорных ситуациях.