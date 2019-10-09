Рейсовый автобус на востоке Москвы врезался в магистральный газопровод жилого дома

ЧП на востоке Москвы. Рейсовый автобус врезался в магистральный газопровод жилого дома. Это случилось в Перовском проезде, — рассказали изданию РБК в столичном управлении МЧС. Там заверили, что никто не пострадал, возгорания не произошло. В то же время, из газопровода началась утечка газа. В районе ДТП образовалась пробка.
2019-10-09T21:30:00+03:00
2019-10-09T21:30:34+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:30, 09 октября 2019
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