Рейсовый автобус на востоке Москвы врезался в магистральный газопровод жилого дома

ЧП на востоке Москвы. Рейсовый автобус врезался в магистральный газопровод жилого дома. Это случилось в Перовском проезде, — рассказали изданию РБК в столичном управлении МЧС. Там заверили, что никто не пострадал, возгорания не произошло. В то же время, из газопровода началась утечка газа. В районе ДТП образовалась пробка.