Трехдневный траур по жертвам недавних столкновений объявлен в Ираке

Он начнется завтра. Волнения в республике не стихают больше недели. Сначала в Багдаде и других крупных городах люди вышли против бедности, безработицы и коррупции. Демонстрации переросли в столкновения с силами безопасности. По предварительным данным, число погибших уже превысило сотню. Раненых более шести тысяч.