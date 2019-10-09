Трехдневный траур по жертвам недавних столкновений объявлен в Ираке

Он начнется завтра. Волнения в республике не стихают больше недели. Сначала в Багдаде и других крупных городах люди вышли против бедности, безработицы и коррупции. Демонстрации переросли в столкновения с силами безопасности. По предварительным данным, число погибших уже превысило сотню. Раненых более шести тысяч.
2019-10-09T21:03:00+03:00
2019-10-09T21:04:05+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:03, 09 октября 2019
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