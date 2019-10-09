Улицы в районе стадиона «Лужники» завтра перекроют из-за отборочного матча чемпионата Европы по футболу

Сборная России примет у себя команду Шотландии. Как предупредили в центре организации дорожного движения, перекрытия начнутся с десяти вечера и продлятся до окончания матча. С шести утра завтра на прилегающих к стадиону улицах будет запрещена парковка. Также из-за этой встречи до трех часов ночи будет продлен режим работы московской канатной дороги. Она соединяет Воробьевы горы с Лужниками.