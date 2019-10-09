Улицы в районе стадиона «Лужники» завтра перекроют из-за отборочного матча чемпионата Европы по футболу

Сборная России примет у себя команду Шотландии. Как предупредили в центре организации дорожного движения, перекрытия начнутся с десяти вечера и продлятся до окончания матча. С шести утра завтра на прилегающих к стадиону улицах будет запрещена парковка. Также из-за этой встречи до трех часов ночи будет продлен режим работы московской канатной дороги. Она соединяет Воробьевы горы с Лужниками.
2019-10-09T21:03:00+03:00
2019-10-09T21:03:29+03:00
https://echo.msk.ru/news/2516459-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
21:03, 09 октября 2019
Загрузка комментариев...