Элитная часть ГРУ, о которой написала газета The New York Times, является курсами для разведчиков, — утверждает газета «Ведомости». Об этом российскому изданию рассказали бывший сотрудник спецслужб и человек, близкий к разведке. Воинская часть, упомянутая в статье американской газеты, располагается в Измайлове. На этих курсах военнослужащие совершенствуют навыки в стрельбе, радиосвязи и других специальных дисциплинах. The New York Times утверждала, что именно там располагается секретное подразделение, причастное, в том числе, к покушению на Скрипалей в английском Солсбери и попытке государственного переворота в Черногории.
2019-10-09T21:02:00+03:00
2019-10-09T21:03:02+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:02, 09 октября 2019
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