Элитная часть ГРУ, о которой написала газета The New York Times, является курсами для разведчиков, — утверждает газета «Ведомости». Об этом российскому изданию рассказали бывший сотрудник спецслужб и человек, близкий к разведке. Воинская часть, упомянутая в статье американской газеты, располагается в Измайлове. На этих курсах военнослужащие совершенствуют навыки в стрельбе, радиосвязи и других специальных дисциплинах. The New York Times утверждала, что именно там располагается секретное подразделение, причастное, в том числе, к покушению на Скрипалей в английском Солсбери и попытке государственного переворота в Черногории.