Омские следователи отказались возбуждать дело против правозащитника, который назвал судью коррупционером

Как пишет интернет-издание «Медиазона», жалобу на Валентина Кузнецова написал судья Центрального районного суда мска Михаил Сафронов. Причиной стала словесная перепалка во время одного из заседаний. Следствие, по словам Кузнецова, отказалось от возбуждения дела на основании экспертизы.