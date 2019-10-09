Зеленский: У Киева пока нет плана возвращения Крыма под контроль украинского правительства

В этом вопросе Украина не справится самостоятельно, — сказал сегодня ее президент Владимир Зеленский. Для этого, по его словам, требуется помощь международных партнеров, а кроме того, государство должно усиливать боеспособность армии. Больше пяти лет назад Крым вошел в состав России. Киев считает произошедшее аннексией. Случившееся также не признает мировое сообщество.