Отряды вооруженной сирийской оппозиции, по словам их представителей, вступили в бой с турецкой армией

Столкновения проходят у границы двух республик. Они начались после того, как Турция объявила о начале операции на севере Сирии. Представители курдского ополчения утверждают, что есть погибшие и пострадавшие среди мирного населения. Очевидцы говорят, что турецкая армия обстреливает сирийскую территорию. ВВС нанесли серию авиаударов. Тем временем, президент США Дональд Трамп вновь напомнил, что Вашингтон не поддерживает этот шаг Анкары. В то же время, по словам главы Белого дома, американских военных в зоне действия турецкой армии нет.