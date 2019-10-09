Руководство больницы в Саратовской области извинилось перед пациенткой, ей пришлось подниматься на коленях по ступеням

Руководство больницы в Саратовской области извинилось перед пациенткой, которой пришлось подниматься на коленях по ступеням заведения. В пресс-службе Приволжской железной дороги, которой подчинено учреждение, сказали агентству ТАСС, что здание больницы построено почти четверть века назад. Пандусы там не предусмотрены, но при входе есть кнопки вызова персонала. Женщина, которая поднималась на коленях, этой кнопкой не воспользовалась, — утверждают в администрации. Фотографии того, как пациентка ползет на коленях по лестнице в больницу, ранее появились в социальных сетях. В подписях к снимкам утверждалось, что женщина сама отказалась от помощи и сказала, что уже привыкла.